Speranza | ' Vaccino non obbligatorio A Natale spostamenti solo se tutte regioni gialle'

(Di domenica 22 novembre 2020) 'Sulanti- partirei con la non obbligatorietà, ma valuteremo'. Lo ha detto il ministro della Salute intervenendo a Che tempo che fa su Rai3. L'Italia deve provare a raggiungere l'immunità di ...

Speranza ricorda i dati del bollettino di oggi ... Oggi non è così e quindi non è nemmeno possibile pianificare le vacanze. Vaccino non onbb,ligatori, se ne parla (Getty Images) Soprattutto perché gli ...L'Italia deve provare a raggiungere l'immunità di gregge e quindi una vaccinazione anti-Covid di massa "con la persuasione". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a Che tempo che fa, s ...