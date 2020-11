Soldi a Natale: ecco come il governo vuole aiutare gli italiani (Di domenica 22 novembre 2020) Avete timore di spendere troppi Soldi a Natale per fare i regali? ecco come il governo vuole aiutare gli italiani a districarsi tra la crisi economica, la pandemia, la chiusura e le festività. Soldi (web source)Potrebbe essere dietro l’angolo un nuovo incentivo che arriva dal governo nel periodo di Natale e fa finire dei Soldi nelle tasche degli italiani. Per riceverlo però bisogna prima spendere. ecco di cosa stiamo parlando: Un extra cash back in occasione delle spese natalizie. L’esecutivo starebbe lavorando ad un rimborso pari al 10% e fino ai 150 euro per le spese effettuate durante il periodo di Natale con app e ... Leggi su kronic (Di domenica 22 novembre 2020) Avete timore di spendere troppiper fare i regali?ilglia districarsi tra la crisi economica, la pandemia, la chiusura e le festività.(web source)Potrebbe essere dietro l’angolo un nuovo incentivo che arriva dalnel periodo die fa finire deinelle tasche degli. Per riceverlo però bisogna prima spendere.di cosa stiamo parlando: Un extra cash back in occasione delle spese natalizie. L’esecutivo starebbe lavorando ad un rimborso pari al 10% e fino ai 150 euro per le spese effettuate durante il periodo dicon app e ...

chvmpagneIovers : mia madre mi ha chiesto di farle trovare la lettera per “””babbo natale””” quest’anno, perché non mi vuole regalare… - TON12432940 : RT @claudio_2022: Cenone di Natale per pochi intimi. Così saltano 5 miliardi. Esattamente quanto sperpera lo stato italiano per arricchire… - CrisMarket75 : @jabbaTM Tu lo immagini quando saremo sotto Natale che non avranno soldi in tasca e si incazzeranno ancora di più?… - jabbaTM : RT @claudio_2022: Cenone di Natale per pochi intimi. Così saltano 5 miliardi. Esattamente quanto sperpera lo stato italiano per arricchire… - GiancarloDeRisi : RT @claudio_2022: Cenone di Natale per pochi intimi. Così saltano 5 miliardi. Esattamente quanto sperpera lo stato italiano per arricchire… -