Soccorsi e pandemia Una lezione semplice (Di domenica 22 novembre 2020) l soccorso è un gesto ancestrale, vecchio come il mondo. È insito nella persona ancora libera da incrostazioni individualiste, ciniche e rancorose che caratterizzano questi tempi malati, non solo di Covid. Martedì scorso sedici giovani migranti iracheni e afghani, tra cui due donne, sono sbarcati a Nerano, nella penisola sorrentina. Infreddoliti da due giorni di viaggio nel gelo del Mediterraneo e affamati, sono stati Soccorsi dalla salumiera del paese, che ha aperto il negozio (era giorno di chiusura) e ha rifocillato il gruppo con cibo e acqua. Il fatto ha avuto rilievo sui siti internet nazionali, per dire dell’epoca: il soccorso è diventato una notizia. Ma l’esercente lo ha riportato alle sue giuste dimensioni: «Il mio è stato un semplice gesto di umanità, lo rifarei altre mille volte. L’acqua e il cibo non si negano a nessuno. E soprattutto in ... Leggi su ecodibergamo (Di domenica 22 novembre 2020) l soccorso è un gesto ancestrale, vecchio come il mondo. È insito nella persona ancora libera da incrostazioni individualiste, ciniche e rancorose che caratterizzano questi tempi malati, non solo di Covid. Martedì scorso sedici giovani migranti iracheni e afghani, tra cui due donne, sono sbarcati a Nerano, nella penisola sorrentina. Infreddoliti da due giorni di viaggio nel gelo del Mediterraneo e affamati, sono statidalla salumiera del paese, che ha aperto il negozio (era giorno di chiusura) e ha rifocillato il gruppo con cibo e acqua. Il fatto ha avuto rilievo sui siti internet nazionali, per dire dell’epoca: il soccorso è diventato una notizia. Ma l’esercente lo ha riportato alle sue giuste dimensioni: «Il mio è stato ungesto di umanità, lo rifarei altre mille volte. L’acqua e il cibo non si negano a nessuno. E soprattutto in ...

taglient8th : RT @donatellaluisa: Un importante quadro di protocolli per garantire la sicurezza dei soccorsi e dei viaggi degli equipaggi durante la pand… - donatellaluisa : Un importante quadro di protocolli per garantire la sicurezza dei soccorsi e dei viaggi degli equipaggi durante la… - olegnailem : RT @MediterraneoTgr: I salvataggi in tempo di #pandemia. A bordo della Ocean Vicking per documentare il lavoro dei soccorritori @TgrRai @T… - LidiaTilotta : RT @MediterraneoTgr: I salvataggi in tempo di #pandemia. A bordo della Ocean Vicking per documentare il lavoro dei soccorritori @TgrRai @T… - Rolfi39 : RT @MediterraneoTgr: I salvataggi in tempo di #pandemia. A bordo della Ocean Vicking per documentare il lavoro dei soccorritori @TgrRai @T… -