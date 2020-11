Sicilia | dirigente Sanità agli ospedali | “Segnate più terapie intensive o diventiamo zona rossa” È bufera

Leggi su tpi

(Di domenica 22 novembre 2020)sui posti letto per pazienti Covid. Il ministro Speranza manda gli ispettori Dopo le polemiche nate per eventuali sospetti e accuse riguardo i posti letti realmente disponibili in, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha deciso di inviare sull’isola ispettori e carabinieri del Nas per appurare il numero effettivo dei posti letto messi a disposizione dei pazienti Covid. La polemica è partita da un messaggio audio di Mario La Rocca (generale del dipartimento pianificazione strategica della Regione) inviato lo scorso 4 novembre ai manager dell’ospedale e ai direttori delle Asp e poi pubblicato dal quotidiano La, in cui chiedeva di aggiornare sulla piattaforma della Protezione Civile il numero dei posti letto in ospedale. “Oggi dev’essere calato tutto il primo ...