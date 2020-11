Sicilia, caos sul dirigente: “Nuovi posti letto o finiamo in zona rossa” (Di domenica 22 novembre 2020) Mario La Rocca, dirigente generale del dipartimento Pianificazione strategica in Sicilia, ha provato a mettere pressioni. Il ministro Boccia vuole “verificare se c’è il tentativo di aggirare i parametri del monitoraggio”. Rischia di crearsi un nuovo scandalo a livello politico e sanitario a causa della seconda ondata del Covid-19 e delle regole che ne sono L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 22 novembre 2020) Mario La Rocca,generale del dipartimento Pianificazione strategica in, ha provato a mettere pressioni. Il ministro Boccia vuole “verificare se c’è il tentativo di aggirare i parametri del monitoraggio”. Rischia di crearsi un nuovo scandalo a livello politico e sanitario a causa della seconda ondata del Covid-19 e delle regole che ne sono L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

peterkama : caos posti letto in sicilia , arrivano i NAS #CorSera - EsseSandra2 : Presa la #Calabria, ora il Governo mette le mani pure in #Sicilia. “Aprite i posti letto Covid o finiamo in zona… - andrew_verd : 'Aprite i posti letto #Covid o finiamo in zona rossa', caos su dirigente della Regione #Sicilia. Se arriviamo fino… - Mediagol : Caos dati in Sicilia, La Rocca: 'C'è chi non vuole pazienti positivi al Covid' - mariopaps : Sicilia, caos posti letti di terpia intensiva: il Ministero invia Nas per le verifiche dei numeri Il ministero dell… -