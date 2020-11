Si addormenta mentre cucina Palazzo distrutto dalle fiamme vicino a Milano | VIDEO

(Di domenica 22 novembre 2020) Si, ilprende fuoco Un incendio a Cologno Monzese, precisamente a via Calamandrei numero 26, che ha devastato un intero. Il responsabile è un uomo che aveva iniziato are, ma si erato, senza rendersi conto delleche avevano iniziato a propagarsi all’interno dell’appartamento. Il quarto piano e il tetto sono stati distrutti: il rogo si è sviluppato intorno alle 21:40. Con l’intervento dei vicini, l’uomo si è finalmente reso conto di quello che stava accadendo ed è riuscito a lasciare l’appartamento in tempo. L’uomo è stato trasportato in ospedale riportando ustioni alle mani. Ilè stato completamente evacuato e le ...

Il rogo è partito dall’appartamento di un uomo di 45 anni verso le 22 di sera in via Calamendrei 26, è stato trasportato al San Raffaele per una mano ustionata.L'incendio è scoppiato intorno alle 22. L’immobile è stato interamente evacuato: per fortuna non ci sono stati feriti né intossicati. Il proprietario, che abita da solo nell’appartamento ora inagibile ...