“Serve un Natale ristretto”, le regole anti-Covid di Ilaria Capua (Di lunedì 23 novembre 2020) Un Natale ristretto. E' questa l'indicazione che Ilaria Capua dà agli italiani alla vigilia delle feste di fine anno. Il nostro Paese è vicino a una svolta ma non bisogna abbassare la guardia proprio alla vigilia delle feste. "Come farò il Natale? Saremo al massimo tre - ha detto la virologa -. Questo sarà il Natale della famiglia ristretta che magari ci farà capire il valore vero della famiglia allargata. Vi prego rispettatelo questo virus perché non possiamo permetterci di far finta che non esista o che non sia in grado di provocare danni ancora peggiori rispetto a quelli che ha provocato. Dobbiamo combatterlo insieme con il buon senso e con gli strumenti che abbiamo" ha concluso la direttrice di un dipartimento dell’Emerging Pathogens Institute dell’Università della Florida. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 23 novembre 2020) Unristretto. E' questa l'indicazione chedà agli italiani alla vigilia delle feste di fine anno. Il nostro Paese è vicino a una svolta ma non bisogna abbassare la guardia proprio alla vigilia delle feste. "Come farò il? Saremo al massimo tre - ha detto la virologa -. Questo sarà ildella famiglia ristretta che magari ci farà capire il valore vero della famiglia allargata. Vi prego rispettatelo questo virus perché non possiamo permetterci di far finta che non esista o che non sia in grado di provocare danni ancora peggiori rispetto a quelli che ha provocato. Dobbiamo combatterlo insieme con il buon senso e con gli strumenti che abbiamo" ha concluso la direttrice di un dipartimento dell’Emerging Pathogens Institute dell’Università della Florida.

