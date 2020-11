Serie A | Udinese-Genoa | le formazioni ufficiali Okaka sfida l’eroe macedone Pandev

Leggi su mediagol

(Di domenica 22 novembre 2020) Tutto pronto per.La compagine guidata da Luca Gotti, in occasione dell’ottava giornata diA, ospita il club ligure di Rolando Maran. Il massimo campionato italiano torna dopo la sosta delle Nazionali e ha già visto scendere in campo divese squadre tra sabato 21 e domenica 22 novembre. Di seguito, le sceltedei due tecnici in vista del calcio d’inizio del match previsto per le ore 18.00.A: ribaltone Inter ma la Roma dà spettacolo, ok Bologna e Sassuolo con De Zerbi capolsita. Risultati e classifica(3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto,. All.: Gotti.(3-5-2): Perin; Biraschi, Bani, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Lerager, ...