Serie A, c’è Inter-Torino: le formazioni ufficiali (Di domenica 22 novembre 2020) Le formazioni ufficiali di Inter-Torino, match dell’ottava giornata della Serie A 2020/2021 Tutto pronto allo stadio San Siro, dove tra poco meno di un’ora scenderanno in campo Inter e Torino nel match valido per l’ottava giornata della Serie A 2020/2021. Da pochi minuti, Antonio Conte e Francesco Conti, ha no comunicato le formazioni ufficiali del match tra Inter e Torino, eccole Inter (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 22 Vidal, 15 Young; 23 Barella; 9 Lukaku, 7 Sanchez.A disposizione: 35 Stankovic, 97 Radu, 6 de Vrij, 10 Lautaro, 14 Perisic, 24 Eriksen, 36 Darmian, 37 Skriniar, 42 Moretti, 44 Nainggolan, ... Leggi su intermagazine (Di domenica 22 novembre 2020) Ledi, match dell’ottava giornata dellaA 2020/2021 Tutto pronto allo stadio San Siro, dove tra poco meno di un’ora scenderanno in camponel match valido per l’ottava giornata dellaA 2020/2021. Da pochi minuti, Antonio Conte e Francesco Conti, ha no comunicato ledel match tra, eccole(3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 22 Vidal, 15 Young; 23 Barella; 9 Lukaku, 7 Sanchez.A disposizione: 35 Stankovic, 97 Radu, 6 de Vrij, 10 Lautaro, 14 Perisic, 24 Eriksen, 36 Darmian, 37 Skriniar, 42 Moretti, 44 Nainggolan, ...

NetflixIT : Regola d’oro di film e serie: se c’è Gillian Anderson, allora è da guardare. - TuttoMercatoWeb : De Ligt: 'Con Pirlo c'è un calcio più moderno. All'Ajax ho sempre giocato così' - tvdellosport : ?? Dopo le polemiche dei giorni scorsi, ecco i nomi degli allenatori più preparati di Andrea #Pirlo, in Serie C e… - _intermagazine : Serie A, c’è Inter-Torino: le formazioni ufficiali - Tommuz24 : Da quand'è che non c'erano quattro partite di Serie A alle 15!? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie c’è SNAI – Serie A: Napoli-Milan, tradizione «X»Dieci anni dopo ancora Ibra: gol a 2,50 Fortune Italia