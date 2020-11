Selvaggia Lucarelli, la sferzante giornalista tra cronaca e tv (Di domenica 22 novembre 2020) Attivissima sui social, giudice di Ballando Con Le Stelle, giornalista de Il Fatto Quotidiano e TPI, scrittrice di best seller. Stiamo parlando naturalmente di Selvaggia Lucarelli. Nasce a Civitavecchia il 30 Luglio 1974 e dopo essersi diplomata al liceo classico, si trasferisce a Roma per seguire gli studi di recitazione al Conservatorio Teatrale La Scaletta. Nella seconda metà degli anni 90 è molto attiva soprattutto in ambito teatrale, partecipando a diversi spettacoli col compagno di allora, Max Giusti. Dotata di grande talento per la scrittura, nel 2002, in seguito a un post del suo blog “Stanza Selvaggia“, indirizzato al periodico For Men Magazine, acquisisce una certa visibilità. Sono di questo periodo le prime collaborazioni con Max e altri giornali e a seguire i primi passi in tv, come ad esempio la sua ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 novembre 2020) Attivissima sui social, giudice di Ballando Con Le Stelle,de Il Fatto Quotidiano e TPI, scrittrice di best seller. Stiamo parlando naturalmente di. Nasce a Civitavecchia il 30 Luglio 1974 e dopo essersi diplomata al liceo classico, si trasferisce a Roma per seguire gli studi di recitazione al Conservatorio Teatrale La Scaletta. Nella seconda metà degli anni 90 è molto attiva soprattutto in ambito teatrale, partecipando a diversi spettacoli col compagno di allora, Max Giusti. Dotata di grande talento per la scrittura, nel 2002, in seguito a un post del suo blog “Stanza“, indirizzato al periodico For Men Magazine, acquisisce una certa visibilità. Sono di questo periodo le prime collaborazioni con Max e altri giornali e a seguire i primi passi in tv, come ad esempio la sua ...

stanzaselvaggia : L’edizione con i concorrenti più cattivi e azzeccati di sempre. E il finale che nessuno poteva immaginare.… - stanzaselvaggia : Mi raccomando, come ricordano Zangrillo &co non affollate i pronto soccorso. C’è un’offerta imperdibile: la diagnos… - marigall24 : @MarvliMla Da Selvaggia Lucarelli! Sì è dimostrata una pessima persona, nonostante quello che appare...intollerante e piena di pregiudizi - zazoomblog : Selvaggia Lucarelli divide a Ballando: “Il popolo che vota la Mussolini fa paura” - #Selvaggia #Lucarelli #divide - ocnarf9691 : Selvaggia Lucarelli a vita. -