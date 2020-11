Scuole in Campania: caos tamponi, impossibile ripartire il 24. E si apre il fronte giudiziario (Di domenica 22 novembre 2020) L’episodio più grottesco chiama in causa una mamma di Salerno. Richiamata dopo 4 giorni dalla prenotazione per conoscere luogo e data del tampone suo e della figlia apprende che i due appuntamenti non solo sono distinti ma addirittura in due Comuni diversi da quello di residenza, Angri e Nocera Inferiore. Basterebbe questo, insieme alle ormai centinaia di segnalazioni di malfunzionamento o inesistente funzionamento del call center per gli screening della cosiddetta popolazione scolastica per parlare di fallimento. Un’organizzazione talmente sgangherata da far dire a un pediatra, sempre ad una mamma che chiede informazioni, che sì, è il caos totale. “Non siamo stati coinvolti – dice il medico – ne sappiamo davvero poco perché come sempre tutto è stato organizzato male”. Per dirla in breve: un disastro. In queste condizioni all’Unità di Crisi della Regione ... Leggi su ildenaro (Di domenica 22 novembre 2020) L’episodio più grottesco chiama in causa una mamma di Salerno. Richiamata dopo 4 giorni dalla prenotazione per conoscere luogo e data del tampone suo e della figlia apprende che i due appuntamenti non solo sono distinti ma addirittura in due Comuni diversi da quello di residenza, Angri e Nocera Inferiore. Basterebbe questo, insieme alle ormai centinaia di segnalazioni di malfunzionamento o inesistente funzionamento del call center per gli screening della cosiddetta popolazione scolastica per parlare di fallimento. Un’organizzazione talmente sgangherata da far dire a un pediatra, sempre ad una mamma che chiede informazioni, che sì, è iltotale. “Non siamo stati coinvolti – dice il medico – ne sappiamo davvero poco perché come sempre tutto è stato organizzato male”. Per dirla in breve: un disastro. In queste condizioni all’Unità di Crisi della Regione ...

