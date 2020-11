Scuola, Azzolina punta a riapertura graduale dal 9 dicembre. Maggioranza divisa: “Dipende dai contagi”. “Lavorare su test e trasporti” (Di domenica 22 novembre 2020) “Se domani riaprissero le scuole, come si spera, su trasporti e test rapidi siamo pronti?”. A farsi questa domanda in queste ore sono in tanti all’interno della Maggioranza di Governo. Il giorno dopo il vertice di Palazzo Chigi – durante il quale la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, a notte fonda, ha alzato la mano per dire: “Sento parlare di apertura di ristoranti, negozi, piste da sci ma la Scuola?”– la Maggioranza si mostra decisamente divisa. A porsi lo spinoso interrogativo è il Partito Democratico, l’ex sottosegretario all’Istruzione di Italia Viva, Gabriele Toccafondi, ma anche qualche rappresentante del Movimento 5 Stelle che si è ritrovato a difendere la ministra con Luigi Di Maio. L’obiettivo dell’inquilina di viale Trastevere è chiaro: riaprire in maniera ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) “Se domani riaprissero le scuole, come si spera, su trasporti erapidi siamo pronti?”. A farsi questa domanda in queste ore sono in tanti all’interno delladi Governo. Il giorno dopo il vertice di Palazzo Chigi – durante il quale la ministra dell’Istruzione Lucia, a notte fonda, ha alzato la mano per dire: “Sento parlare di apertura di ristoranti, negozi, piste da sci ma la?”– lasi mostra decisamente. A porsi lo spinoso interrogativo è il Partito Democratico, l’ex sottosegretario all’Istruzione di Italia Viva, Gabriele Toccafondi, ma anche qualche rappresentante del Movimento 5 Stelle che si è ritrovato a difendere la ministra con Luigi Di Maio. L’obiettivo dell’inquilina di viale Trastevere è chiaro: riaprire in maniera ...

