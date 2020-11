Scuola | Azzolina | “Falso che a dicembre gli studenti resteranno tutti a casa”

Leggi su dire

(Di domenica 22 novembre 2020) ROMA – "Stamani su La Repubblica mi vengono attribuite parole mai pronunciate, in riferimento alla riapertura delle scuole: 'La data del 4 dicembre è troppo vicina per programmare ogni cosa'. Mai detto". Lo scrive su Facebook la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, in riferimento ad un articolo apparso oggi su La Repubblica. "Falso anche un passaggio secondo il quale mi sarei opposta 'per tutta l'estate ad un piano condiviso sui trasporti'- aggiunge la ministra- Falso, infine, che 'al ministero dell'Istruzione si dà ormai per scontato che anche a dicembre tutti gli studenti resteranno a casa". "L'unica cosa per me scontata è che siano tutti d'accordo, e che tutti collaborino, per riportare quanto prima in classe studentesse e studenti che al momento stanno facendo didattica digitale a distanza. Io sto lavorando per questo", conclude Azzolina.