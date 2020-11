Scendono sotto i 30mila i nuovi casi di coronavirus. Ancora 562 decessi (Di domenica 22 novembre 2020) Francesca Galici Torna a crescere il rapporto tra i nuovi casi di coronavirus e i tamponi processati, che oggi tocca di nuovo quota 15%. In leggera flessione i decessi Nel quotidiano bollettino della Protezione civile oggi risultano 28.337 nuovi contagiati, rilevati su 188.747 tamponi processati. Il rapporto tra nuovi casi di coronavirus e test è del 15,01%, in aumento rispetto a ieri. Il numero dei decessi è sceso a 562 mentre i ricoverati su scala nazionale sono aumentati di 216 unità, di cui 43 nelle terapie intensive. Da ieri, in Italia si contano 13.574 guariti in più. Tag: coronavirus Leggi su ilgiornale (Di domenica 22 novembre 2020) Francesca Galici Torna a crescere il rapporto tra idie i tamponi processati, che oggi tocca di nuovo quota 15%. In leggera flessione iNel quotidiano bollettino della Protezione civile oggi risultano 28.337contagiati, rilevati su 188.747 tamponi processati. Il rapporto tradie test è del 15,01%, in aumento rispetto a ieri. Il numero deiè sceso a 562 mentre i ricoverati su scala nazionale sono aumentati di 216 unità, di cui 43 nelle terapie intensive. Da ieri, in Italia si contano 13.574 guariti in più. Tag:

bassairpinia : IRPINIA Oggi i positivi scendono sotto quota 100. Ad Avella 5, Lauro, Domicella e ... - - oggicronacaal : Una buona notizia: in Piemonte scendono i nuovi contagi e si torna sotto i tremila - Le_Baron__Rouge : RT @Pgreco_: Covid 18 novembre. Dati incoraggianti. Solo 58 ricoverati in terapia intensiva. In alcune regioni letti occupati scendono sot… - AnsaToscana : Coronavirus: Toscana, altri 44 morti in un giorno. Nuovi positivi scendono sotto 2.000 unità. Ricoveri stabili #ANSA - Gabri4_Word : Quale sarà un motivo per cui i sovranisti non scendono mai ... sotto un font 72? ???? -