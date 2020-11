Scarlett Johansson | ammaliante e sexy

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 22 novembre 2020)è una tra le più belle e brave attrici statunitensi. Nata a New York il 22 novembre 1984, debutta da protagonista nel film “L’uomo che sussurrava ai cavalli“. Da allora viene chiamata per ruoli in produzioni cinematografiche e, prima dei vent’anni, arriva la consacrazione sul grande schermo, con il film “Lost in Translation” e “La ragazza con l’orecchino di perla“, con cui nel 2003 ottiene ben due candidature ai Golden Globe come miglior attrice. Inizia così una vera e propria caccia alla diva, il fascino e la bravura di questa attrice sembra non avere confini. Dal 2009 interpreta il ruolo dell’Avengers, Natasha Romanoff, in arte Vedova Nera. Passata da spia di Fury vicina a Tony Stark sino a membro degli Eroi più Potenti della Terra, Natasha Romanoff, rimane una delle figure più amate della dimensione cinematografica degli eroi di ...