Sarno | si contano i danni del vento | il sindaco chiede stato di calamità

(Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNon solo Covid: a, nella città guidata dalGiuseppe Canfora non c’è stata solo l’emergenza sanitaria con picchi di contagi e decessi tra i cittadini a rendere difficile la situazione. Ieri infatti la cittadina è stata flagellata da raffiche diche hanno causato diversi problemi ma, per fortuna, nessun ferito. Isono stati ingenti. Il forteha sradicato alberi e causatoa molte strutture pubbliche e private.ingenti anche all’agricoltura e a molte aziende agricole. Sono in corso le operazioni di pulizia e di messa in sicurezza delle aree devastate dalle forti raffiche di. Presso l’ospedale Villa Malta dove ilaveva spoun ...

Ultime Notizie dalla rete : Sarno contano

SalernoToday

L’allerta meteo ha provocato ingenti danni anche in Campania, dove si stanno verificando forti raffiche di vento. I problemi principali si sono verificati nel Casertano e in provincia di Salerno. Nel ...SOMMA VESUVIANA – In Campania, da qualche giorno diventata zona rossa per l’aumento della curva epidemiologica, il 47% dei posti letto in ospedale è occupato da pazienti Covid. A Somma Vesuviana si co ...