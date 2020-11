Santo del Giorno 22 Novembre: Santa Cecilia (Di domenica 22 novembre 2020) Il Santo del Giorno 22 Novembre è Santa Cecilia, vergine e martire vissuta fra il II e il III secolo d.C. Appartenente ad una nobile famiglia romana, si convertì al Cristianesimo e convinse il marito a fare lo stesso. Conosciamo meglio questa interessante figura femminile dell’antichità: vediamo chi era, cosa fece di importante e perché è stata canonizzata. Santo del Giorno 22 Novembre: chi era Santa Cecilia. Cenni biografici Santa Cecilia visse tra il II ed il III secolo d.C. Nobile romana educata secondo i principi cristiani, fece voto di castità. Quando fu promessa in sposa al giovane Valeriano, gli disse della sua condizione, lui l’accettò, si convertì anche anch’egli al ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 22 novembre 2020) Ildel22, vergine e martire vissuta fra il II e il III secolo d.C. Appartenente ad una nobile famiglia romana, si convertì al Cristianesimo e convinse il marito a fare lo stesso. Conosciamo meglio questa interessante figura femminile dell’antichità: vediamo chi era, cosa fece di importante e perché è stata canonizzata.del22: chi era. Cenni biograficivisse tra il II ed il III secolo d.C. Nobile romana educata secondo i principi cristiani, fece voto di castità. Quando fu promessa in sposa al giovane Valeriano, gli disse della sua condizione, lui l’accettò, si convertì anche anch’egli al ...

