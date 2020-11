Sampdoria-Bologna oggi in tv: canale, orario e come vederla in diretta streaming (Di domenica 22 novembre 2020) Il programma di Sampdoria-Bologna, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I rossoblu di mister Sinisa Mihajlovic vanno in cerca di una vittoria per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica. I blucerchiati, attualmente a dieci punti, vedono la zona Europa non troppo lontana e vogliono avvicinarsi alla parte alta della graduatoria. L’incontro, previsto oggi domenica 22 novembre alle ore 15, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 254, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, highlights e pagelle a fine gara. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Il programma di, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I rossoblu di mister Sinisa Mihajlovic vanno in cerca di una vittoria per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica. I blucerchiati, attualmente a dieci punti, vedono la zona Europa non troppo lontana e vogliono avvicinarsi alla parte alta della graduatoria. L’incontro, previstodomenica 22 novembre alle ore 15, sarà trasmesso intv su Sky Sport 254, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, highlights e pagelle a fine gara. SportFace.

