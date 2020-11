Sampdoria-Bologna, le probabili formazioni del match (Di domenica 22 novembre 2020) Al “Ferraris” di Genova, Sampdoria-Bologna si affrontano per l’ottava giornata di campionato. Le probabili formazioni con le scelte di Ranieri e Mihajlovic Vincere per riprendere la marcia: Sampdoria-Bologna scendono in campo al “Luigi Ferraris” di Genova nel match valido per l’ottava giornata di campionato. Prima della sosta entrambe hanno patito una sconfitta e sia Ranieri che Mihajlovic puntano ad un immediato riscatto. In classifica, la Samp è a metà classifica con 10 punti mentre il Bologna è leggermente più attardato, in quanto fermo a 6. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 15 con diretta in esclusiva su Sky Calcio 4. Le probabili formazioni QUI Sampdoria – Ranieri ... Leggi su zon (Di domenica 22 novembre 2020) Al “Ferraris” di Genova,si affrontano per l’ottava giornata di campionato. Lecon le scelte di Ranieri e Mihajlovic Vincere per riprendere la marcia:scendono in campo al “Luigi Ferraris” di Genova nelvalido per l’ottava giornata di campionato. Prima della sosta entrambe hanno patito una sconfitta e sia Ranieri che Mihajlovic puntano ad un immediato riscatto. In classifica, la Samp è a metà classifica con 10 punti mentre ilè leggermente più attardato, in quanto fermo a 6. Il fischio d’inizio delè previsto alle ore 15 con diretta in esclusiva su Sky Calcio 4. LeQUI– Ranieri ...

