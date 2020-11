Samantha De Grenet | il racconto della brutta malattia

Leggi su chenews

(Di domenica 22 novembre 2020) La showgirlDein passato ha dovuto fare i conti con brutto male, che fortunatamente è riuscita sconfiggere foto facebookLa bella Samatha De, moe tanto altro, qualche tempo fa è stata costretta ad allontanarsi dai riflettori. La ricordiamo tutti per il suo sorriso, il suo fisico mozzafiato e la sua sensualità, ma purtroppo, nel corsosua vita non ci sono stati solo scatti “bollenti” e copertine, poichè ha dovuto fare i conti con qualcosa di più grosso e terrificante. Come molte donne è stata vittima del cancro al seno ed ha dovuto affrontare questo male che arriva all’improvviso e ti coglie impreparata agendo a mani basse. LEGGI ANCHE >>>Derompe il silenzio: “Ho affrontato il Covid anche ...