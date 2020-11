Sam Rockwell in un thriller accanto a Saoirse Ronan (Di domenica 22 novembre 2020) Sam Rockwell, Saoirse Ronan e David Oyelowo sono i nomi rilasciati dalla Searchlight in merito a un nuovo film. Progetto misterioso tanto nella trama quanto nelle notizie che circolano a riguardo. Poche sono le informazioni che abbiamo, ma sappiamo che si tratterà di un thriller ambientato nella Londra degli anni’50. Protagonista sarà un produttore cinematografico arrivato direttamente da Hollywood. Intorno a lui graviteranno le indagini dell’ispettore Stoppard (Rockwell) e della giovane Constable Stalker (Ronan), chiamati a venire a capo delle misteriose morti che incombono sulla sua casa di produzione. Sam Rockwell – Photo Credits: SlashfilmSam Rockwell e Saoirse Ronan in azione Solo qualche giorno fa la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 novembre 2020) Same David Oyelowo sono i nomi rilasciati dalla Searchlight in merito a un nuovo film. Progetto misterioso tanto nella trama quanto nelle notizie che circolano a riguardo. Poche sono le informazioni che abbiamo, ma sappiamo che si tratterà di unambientato nella Londra degli anni’50. Protagonista sarà un produttore cinematografico arrivato direttamente da Hollywood. Intorno a lui graviteranno le indagini dell’ispettore Stoppard () e della giovane Constable Stalker (), chiamati a venire a capo delle misteriose morti che incombono sulla sua casa di produzione. Sam– Photo Credits: SlashfilmSamin azione Solo qualche giorno fa la ...

