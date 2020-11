"Salvini non è il nostro leader". La rivolta interna che preoccupa Berlusconi: "Niente alleanza alle politiche" (Di domenica 22 novembre 2020) Mentre Silvio Berlusconi e Matteo Salvini lavorano alla riappacificazione, c'è chi nel centrodestra dice no alla Lega. Gianfranco Rotondi, in un intervento su HuffingtonPost, lo dice a chiare lettere: "Noi democristiani abbiamo deciso di separare la nostra strada da Salvini". Accordi amministrativi sì, alleanze governative non più. Quanto la posizione di Rotondi sia condivisa dentro Forza Italia si vedrà, di sicuro esprime un certo malumore nell'ala moderata se è vero che anche Renato Brunetta ha definito "Opa ostile" lo "shopping" di deputati azzurri di Salvini. "Il leader della Lega è una persona per bene - mette in chiaro Rotondi -. Salvini è onesto, schietto, privatamente anche garbato. Ma non può essere il nostro ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Mentre Silvioe Matteolavorano alla riappacificazione, c'è chi nel centrodestra dice no alla Lega. Gianfranco Rotondi, in un intervento su HuffingtonPost, lo dice a chiare lettere: "Noi democristiani abbiamo deciso di separare la nostra strada da". Accordi amministrativi sì,anze governative non più. Quanto la posizione di Rotondi sia condivisa dentro Forza Italia si vedrà, di sicuro esprime un certo malumore nell'ala moderata se è vero che anche Renato Brunetta ha definito "Opa ostile" lo "shopping" di deputati azzurri di. "Ildella Lega è una persona per bene - mette in chiaro Rotondi -.è onesto, schietto, privatamente anche garbato. Ma non può essere il...

