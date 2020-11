Salerno, forti raffiche di vento in Campania. A Mercato San Severino la vetrata di un supermercato si è abbattuta sui clienti: il video (Di domenica 22 novembre 2020) Il maltempo che in queste ore sta flagellando il Sud Italia non ha risparmiato la Campania. Il forte vento, nel tardo pomeriggio di sabato, ha abbattuto la grande vetrata di un superMercato di Mercato San Severino. Il vetro è crollato verso l’interno, travolgendo clienti e merci. La scena è stata ripresa da una delle telecamere di sorveglianza che riprende la zona dell’ortofrutta. Le persone travolte dal vetro stanno bene. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Il maltempo che in queste ore sta flagellando il Sud Italia non ha risparmiato la. Il forte, nel tardo pomeriggio di sabato, ha abbattuto la grandedi un superdiSan. Il vetro è crollato verso l’interno, travolgendoe merci. La scena è stata ripresa da una delle telecamere di sorveglianza che riprende la zona dell’ortofrutta. Le persone travolte dal vetro stanno bene. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Salerno, forti raffiche di vento in Campania. A Mercato San Severino la vetrata di un supermercato si è abbattuta s… - muoversincampan : Prudenza per le forti raffiche di vento in autostrada. Particolare attenzione sull'A1 Roma-Napoli tra San Vittore e… - tvoggi : AGRO NOCERINO SARNESE, DISAGI A CAUSA DEL FORTE VENTO Il maltempo abbattutosi nelle ultime 24 ore sull’intera provi… - infoitinterno : Allerta meteo a Salerno e in Campania: forti piogge e raffiche di vento in arrivo -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno forti Salerno, forti raffiche di vento in Campania. A Mercato San Severino la vetrata di un supermercato si è… Il Fatto Quotidiano Lo speaker di Radio Alfa in terapia subintensiva: ‘Il Covid esiste’

StampaFrancesco Facchinetti, il noto cantante e conduttore, ha preso come esempio il caso di Pierpaolo Fasano, giovane direttore artistico di Radio Alfa e giornalista trentenne per rispondere ai i neg ...

Maltempo: bufere di vento nel Salernitano, danni a Sarno

Forti raffiche di vento, dalla scorsa notte, stanno sferzando la provincia di Salerno, provocando danni e disagi in vari comuni. I problemi principali si registrano nell'Agro Nocerino Sarnese e, in pa ...

StampaFrancesco Facchinetti, il noto cantante e conduttore, ha preso come esempio il caso di Pierpaolo Fasano, giovane direttore artistico di Radio Alfa e giornalista trentenne per rispondere ai i neg ...Forti raffiche di vento, dalla scorsa notte, stanno sferzando la provincia di Salerno, provocando danni e disagi in vari comuni. I problemi principali si registrano nell'Agro Nocerino Sarnese e, in pa ...