Salasso per le discariche abusive. E il 40% è ancora da bonificare. L’Italia paga 43 milioni per ogni semestre di ritardo. Nel mirino di Bruxelles ci sono duecento siti (Di domenica 22 novembre 2020) A inquinare ci vuole poco, ma bonificare diventa un’impresa, lunga e costosa. Tanto che, nonostante la procedura di infrazione a cui è sottoposta da sei anni L’Italia, sinora è stato bonificato soltanto pco più del 60% delle discariche abusive finite nel mirino della Commissione europea. Un lavoro difficile affidato al commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, il generale dell’Arma Giuseppe Vadalà (nella foto) e alla struttura da lui diretta, che ha appena presentato un’articolata relazione sulla situazione alla Camera. LA PIAGA. Lo scopo principale della struttura gestita dal commissario è quello di eliminare la sanzione economica che sta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 22 novembre 2020) A inquinare ci vuole poco, madiventa un’impresa, lunga e costosa. Tanto che, nonostante la procedura di infrazione a cui è sottoposta da sei anni, sinora è stato bonificato soltanto pco più del 60% dellefinite neldella Commissione europea. Un lavoro difficile affidato al commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente dellepresenti sul territorio nazionale, il generale dell’Arma Giuseppe Vadalà (nella foto) e alla struttura da lui diretta, che ha appena presentato un’articolata relazione sulla situazione alla Camera. LA PIAGA. Lo scopo principale della struttura gestita dal commissario è quello di eliminare la sanzione economica che sta ...

