Rugby, Pro14 2020-2021: Zebre-Connacht 12-47. Pesante sconfitta a domicilio per la franchigia italiana (Di domenica 22 novembre 2020) Il Pro14 2020-2021 di Rugby ha visto la sconfitta nella settima giornata delle Zebre, che sono state sconfitte dal Connacht per 12-47. A Parma i padroni di casa marcano soltanto due mete, mentre gli ospiti ne mettono a segno sette e centrano anche il punto di bonus offensivo, riuscendo a chiudere la gara a cavallo tra le due frazioni. Nel primo tempo i padroni di casa passano a condurre già al 1? con la meta di Boni convertita da Rizzi, ma poi gli ospiti si producono in un assolo che porta ai piazzati di Carty (6? e 12?) ed alle mete di O’Brien (21?) e Wootton (34? e 40?) con Carty che trasforma solo l’ultima a tempo scaduto, e così si va al riposo sul 7-23. Nella ripresa prosegue l’assolo ospite ed arriva il punto di bonus offensivo già al 42? con Arnold, mentre al ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) Ildiha visto lanella settima giornata delle, che sono state sconfitte dalper 12-47. A Parma i padroni di casa marcano soltanto due mete, mentre gli ospiti ne mettono a segno sette e centrano anche il punto di bonus offensivo, riuscendo a chiudere la gara a cavallo tra le due frazioni. Nel primo tempo i padroni di casa passano a condurre già al 1? con la meta di Boni convertita da Rizzi, ma poi gli ospiti si producono in un assolo che porta ai piazzati di Carty (6? e 12?) ed alle mete di O’Brien (21?) e Wootton (34? e 40?) con Carty che trasforma solo l’ultima a tempo scaduto, e così si va al riposo sul 7-23. Nella ripresa prosegue l’assolo ospite ed arriva il punto di bonus offensivo già al 42? con Arnold, mentre al ...

HighlifeLondon : Pro14: Ospreys 24-22 Benetton - Rugbymeet : Continua a non arrivare la prima vittoria del Benetton, stavolta è mancato davvero poco Tre mete del tallonatore bi… - ZebreBandG : La formazione delle Zebre Rugby ?? ??Domenica 22 novembre alle ore 15.30 ?? Stadio Sergio Lanfranchi di Parma ?? PRO14… - Rugbymeet : 'Opinione mia ma preferisco prendere 40 punti in Pro14 con tutti italiani in campo che prenderne altrettanti con st… - defalcomax : Rugby: gli appuntamenti del week end. Nel week torna il Rugby internazionale. Sabato 21: #autumnnationscup su… -