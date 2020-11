Rugby, Pro 14 2020-2021: beffa allo scadere per Benetton Treviso, Ospreys si impone 24-22 (Di domenica 22 novembre 2020) Una beffa allo scadere, al termine di una partita giocata davvero benissimo. Esce sconfitta la Benetton Treviso dal St Helens’ di Swansea: trasferta arrembante per i Leoni che però perdono per 24-22 in casa dell’Ospreys nella quinta partita per loro nel Pro 14 2020-2021 di Rugby. Manca ancora un successo alla franchigia tricolore, ma la performance fa ben sperare. Il gran protagonista è ovviamente uno strepitoso Hame Faiva che mette a segno tre mete. Un cartellino giallo per Filippo Alongi al 77? però dà la spinta ai padroni di casa che completano la rimonta con una meta allo scadere di Lake (trasformata, con i due punti che sono valsi la vittoria). Tabellino 3’ meta Ifan Phillips tr. ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) Una, al termine di una partita giocata davvero benissimo. Esce sconfitta ladal St Helens’ di Swansea: trasferta arrembante per i Leoni che però perdono per 24-22 in casa dell’nella quinta partita per loro nel Pro 14di. Manca ancora un successo alla franchigia tricolore, ma la performance fa ben sperare. Il gran protagonista è ovviamente uno strepitoso Hame Faiva che mette a segno tre mete. Un cartellino giper Filippo Alongi al 77? però dà la spinta ai padroni di casa che completano la rimonta con una metadi Lake (trasformata, con i due punti che sono valsi la vittoria). Tabellino 3’ meta Ifan Phillips tr. ...

Rugby, Pro14 2020-2021: Zebre-Connacht 12-47. Pesante sconfitta a domicilio per la franchigia italiana

