Rossi saluta la Yamaha ufficiale | “E’ stato come un film”

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 22 novembre 2020) "E'un weekend difficile, abbiamo fatto un po' fatica da venerdì, ho cercato di mettercela tutta domenica, ci voleva una gara dignitosa perre il team e gli amici, alcuni vengono con me altri no, èbello. E'un po'un bel film, c'èil primo tempo e il secondo tempo, sono stati entrambi molto belli e intensi, è stata la parte più importante della mia carriera e una molto importante della mia vita". Queste le parole di Valentinodopo il 12° posto nel Gp del Portogallo, sua ultima gara in sella alla. "Ho corso per tanti team, questo èil team della mia vita. E'bellore tutti, abbracciarsi forte, ci sono stati ...