Ronaldo sui social: "Grandi ragazzi, avanti così" (Di domenica 22 novembre 2020) Autore della doppietta che ha dato i tre punti alla sua squadra, Cristiano Ronaldo ha festeggiato così la prestazione di ieri sera contro il Cagliari sul suo profilo Instagram: "Grandi ragazzi! avanti così". https://www.instagram.com/p/CH3oJJngOIL/?utm source=ig web copy link Foto: Twitter ufficiale Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

