Romina Power tra foto tristi e viaggi in Puglia: cosa succede con Albano (Di domenica 22 novembre 2020) Ogni volta che Romina Power torna in Puglia, le voci su lei ed Albano circolano in fretta. C’è del vero questa volta? Passano gli anni, eppure il fascino che Albano e Romina continuano ad esercitare sulle nuove generazioni non passa mai. Ogni volta che la bella cantante torna in Puglia, subito si alzano voci su un L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 22 novembre 2020) Ogni volta chetorna in, le voci su lei edcircolano in fretta. C’è del vero questa volta? Passano gli anni, eppure il fascino checontinuano ad esercitare sulle nuove generazioni non passa mai. Ogni volta che la bella cantante torna in, subito si alzano voci su un L'articolo proviene da YesLife.it.

adriacmrt : @Daninseries Romina Power travestita da ex - scheggiaimpa : Alterno “comincio immediatamente la dieta, sport tutti i giorni, ora mi organizzo” a “Non me ne frega un cazzo , mi… - infoitcultura : Romina Power torna in Puglia, si spezza la tregua con la Lecciso: Albano senza pace - infoitcultura : Romina Power torna in Puglia | si spezza la tregua con la Lecciso | Albano senza pace - Killimanscharo : Felicità - Al Bano And Romina Power -