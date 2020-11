Roma-Parma oggi in tv: canale, orario e come vederla in diretta streaming (Di domenica 22 novembre 2020) Il programma di Roma-Parma, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I giallorossi vogliono dare continuità alla striscia positiva delle ultime partite per avvicinarsi alle zone di vertice della classifica. Gli emiliani, attualmente a +1 dal terzultimo posto, vogliono fare punti per allontanarsi dalle parti pericolose della graduatoria. L’incontro, previsto oggi domenica 22 novembre alle ore 15, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, highlights e pagelle a fine gara. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Il programma di, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I giallorossi vogliono dare continuità alla striscia positiva delle ultime partite per avvicinarsi alle zone di vertice della classifica. Gli emiliani, attualmente a +1 dal terzultimo posto, vogliono fare punti per allontanarsi dalle parti pericolose della graduatoria. L’incontro, previstodomenica 22 novembre alle ore 15, sarà trasmesso intv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, highlights e pagelle a fine gara. SportFace.

OfficialASRoma : ???? Verso Roma-Parma ?? - ansacalciosport : Diretta Serie A: Roma Parma. Si giocano alle 15 di domenica anche Sampdoria-Bologna, Verona-Sassuolo e Verona-Sassu… - ansacalciosport : Roma: Fonseca, difesa a 3 scelta mia non di Petrachi. Tecnico 'col Parma Smalling non c'è, Mayoral gioca in attacco… - siamo_la_Roma : ??? La #ASRoma col #Parma si affiderà a #Mkhitaryan ?? Tre gol e quattro assist in sette gare di #SerieA ???? L'arme… - salvione : Diretta Roma-Parma ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming -