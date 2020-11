Roma Parma 3-0 LIVE | inizia la ripresa

Leggi su calcionews24

(Di domenica 22 novembre 2020) Allo stadio Olimpico, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 8ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi3-0 MOVIOLAla– si gioca 44? Tiro di Mkhitaryan – Altro squillo dell’armeno che calcia da fuori dopo la sponda di Karsdorp, palla a lato. 40? GOL DELLA– Tutto facile per la: cross di Karsdorp e tap-in vincente di Mkhitaryan da due passi 38? Si fa vedere in avanti il– Prova a scuotersi il: cross di Pezzella dalla ...