Roma-Parma 3-0 | il grande protagonista è ancora Mkhitaryan

(Di domenica 22 novembre 2020), 22 novembre 2020- Neanche laemergenza in difesa e l'assenza di Edin Dzeko possono fermare la: al rientro dalla sosta ai giallorossi basta un solo tempo per battere ile ...

#SerieA - RESULTS: Fiorentina 0-1 Benevento Sampdoria 1-2 Bologna Roma 3-0 Parma Verona 0-2 Sassuolo Inter Milan 4… ROMA-PARMA 3-0 Risultato finale ? ? #BorjaMayoral (28') ? #Mkhitaryan (32') ? #Mkhitaryan (40') #SerieA – HT Scores: Verona 0-1 Sassuolo Inter 0-1 Torino Roma 3-0 Parma Sampdoria 1-1 Bologna #Mkhiatryan e Pedro sono due fuoriclasse, ma il grande lavoro di #Fonseca si vede soprattutto sui calciatori rigenerati

“Non c’è stata partita e quando succede una cosa del genere la responsabilità è totalmente dell’allenatore. Forse in queste due settimane non sono riuscito a trasmettere e capire il tipo di partita e ...[LUOGO]Torino [TESTO]Francesco Totti e Roberto Mancini sono fuori dall’incubo coronavirus. Una bella notizia soprattutto per l’icona della Roma, colpito da una polmonite bilaterale. «In queste ultime ...