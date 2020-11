Roma-Parma 22 novembre ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | Fonseca sceglie Karsdorp | Veretout e Borja Mayoral

OfficialASRoma : ???? Verso Roma-Parma ?? - TuttoASRoma : LIVE ROMA-PARMA Formazione ufficiale Roma (TABELLINO) - sportface2016 : Le formazioni ufficiali di #RomaParma - fcin1908it : Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Roma-Parma: Gervinho sfida il suo passato - - SportitaliaBet : ?? All’Olimpico protagonista alle 15 la #Roma di Fonseca che ospita il #Parma Giallorossi senza #Dzeko: sarà… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Parma

Roma - Parma è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2020/2021. La partita è in programma il giorno 22 novembre alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Roma - ...La Roma è ancora senza Dzeko contro il Parma, ma ha ritrovato Pellegrini in panchina. Dall’inizio gioca Villar con Veretout, in difesa arretra Cristante. In porta c’è regolarmente Mirante, che ha recu ...