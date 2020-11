Roma Parma 1-0 LIVE | gol di Borja Mayoral

Leggi su calcionews24

(Di domenica 22 novembre 2020) Allo stadio Olimpico, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 8ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 27? GOL DELLA– Passaggio illuminante di Spinazzola che servespaccando in due la difesa del: l’attaccante spagnolo supera il portiere avversario con un tocco sotto 16? Ritmi molto bassi – Ritmi bassi in questi primi sedici minuti, laprova a costruire azioni ma ilè messo bene in campo e lascia pochi ...