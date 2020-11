Roma | da Borja Mayoral a Pedro | le reazioni social

(Di domenica 22 novembre 2020)- Laha battuto il Parma all' Olimpico con una grande prestazione. Un tondo 3-0 per i giallorossi che, al ritorno dalla pausa delle nazionali, hanno mostrato un gran possesso palla e ...

Vittoria schiacciante per i giallorossi MIRANTE SV E’ lui, ora è definitivamente chiaro, il titolare della porta della Roma perché le scelte vere si fanno in campionato. Primo tempo da spettatore fel ...Roma, 22 novembre 2020- Neanche la grande emergenza in difesa e l'assenza di Edin Dzeko possono fermare la Roma: al rientro dalla sosta ai giallorossi basta un solo tempo per battere il Parma e portar ...