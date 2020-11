Ritorno a scuola classi secondaria, Azzolina: lavoro per riportare studenti in classe quanto prima, attenzione a false dichiarazioni (Di domenica 22 novembre 2020) Il Ministro Azzolina smentisce alcune delle frasi a lei attribuite in un articolo di Repubblica sulla data di rientro a scuola per le classi della scuola secondaria di II grado, che in base al DPCM 3 novembre svolge didattica a distanza al 100% fino al 3 dicembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 22 novembre 2020) Il Ministrosmentisce alcune delle frasi a lei attribuite in un articolo di Repubblica sulla data di rientro aper ledelladi II grado, che in base al DPCM 3 novembre svolge didattica a distanza al 100% fino al 3 dicembre. L'articolo .

fattoquotidiano : Aosta, 21 docenti su 27 rifiutano il tampone di fine quarantena: la scuola costretta a rinviare il ritorno in aula… - orizzontescuola : Ritorno a scuola classi secondaria, Azzolina: lavoro per riportare studenti in classe quanto prima, attenzione a fa… - latinense : @flavagno mia moglie si è presa il covid a scuola, indossando la mascherina 5 ore 5 , fino al ritorno a casa. parla… - GiuseppeBrandon : IL MARTIRIO DEI DOCENTI ITALIANI: GRAZIE, MINISTRA AZZOLINA Aosta, 21 docenti su 27 rifiutano il tampone di fine q… - inhyperuranium : raga chi ha visto bis - ritorno al passato, puoi dirmi cosa succede? è per un compito di scuola, io non ho proprio tempo di vederlo sto film -