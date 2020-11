Rita Levi Montalcini, perché ha vinto il Premio Nobel per la medicina (Di domenica 22 novembre 2020) La celeberrima scienziata Rita Levi Montalcini ha vinto un Premio Nobel per la medicina. Scopriamo insieme che cosa ha fatto per riceverlo. La famosissima scienziata Rita Levi Montalcini è conosciuta e famosa a livello mondiale. È stata l’unica donna italiana ad aver vinto un Premio Nobel nel ramo della scienza. Rita è nata, insieme alla L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 22 novembre 2020) La celeberrima scienziatahaunper la. Scopriamo insieme che cosa ha fatto per riceverlo. La famosissima scienziataè conosciuta e famosa a livello mondiale. È stata l’unica donna italiana ad averunnel ramo della scienza.è nata, insieme alla L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

LUCIANA75087178 : RT @MomentiZen: Meglio aggiungere vita ai giorni che non giorni alla vita. Rita Levi Montalcini #mz - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Rai2, a “Sorgente di Vita” omaggio a Rita Levi Montalcini – La puntata si aprirà con un ritratto di Ren… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: Rai2, a “Sorgente di Vita” omaggio a Rita Levi Montalcini – La puntata si aprirà con un ritratto di Ren… - CettinaCaminiti : RT @RaiUno: ?? Sul set di Rita Levi-Montalcini ?? Un omaggio alla prima donna italiana ad ottenere il Nobel nel campo della ricerca scientifi… - bipola_rita : Sei come le nuvole... quando ti levi dal cazzo è sempre una bella giornata (Cosa vorrei dirti ma non ti dico) -