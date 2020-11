Rita Levi Montalcini la nuova fiction di Rai 1 (Di domenica 22 novembre 2020) La vita della scienziata Rita Levi Montalcini diventa per la prima volta nella storia della teLevisione italiana una fiction in onda giovedì 26 novembre su Rai 1 in prima serata. A interpretare la celebre neurologa sarà la bravissima attrice Elena Sofia Ricci. Il film, presentato in anteprima al festival del cinema di Roma lo scorso 25 ottobre, è stato diretto dal regista Alberto Negrin ed è una coproduzione Rai fiction-Cosmo Productions EU. “Rita Levi Montalcini” è un film liberamente ispirato, un omaggio a una donna straordinaria, non è una biografia e né un documentario, ma prende spunto da una vicenda di fantasia creata per mettere in luce la determinazione e la forza della scienziata; tale vicenda porterà Rita ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 novembre 2020) La vita della scienziatadiventa per la prima volta nella storia della tesione italiana unain onda giovedì 26 novembre su Rai 1 in prima serata. A interpretare la celebre neurologa sarà la bravissima attrice Elena Sofia Ricci. Il film, presentato in anteprima al festival del cinema di Roma lo scorso 25 ottobre, è stato diretto dal regista Alberto Negrin ed è una coproduzione Rai-Cosmo Productions EU. “” è un film liberamente ispirato, un omaggio a una donna straordinaria, non è una biografia e né un documentario, ma prende spunto da una vicenda di fantasia creata per mettere in luce la determinazione e la forza della scienziata; tale vicenda porterà...

