Riforma pensioni 2021 | le misure mancanti nella legge di bilancio | l’intervista a Ghiselli

Leggi su pensionipertutti

(Di domenica 22 novembre 2020)pertutti:proposta didivi é una buona notizia per i Part time verticali che superano il minimale retributivo e avranno la copertura piena, si può dire dunque che una delle vostre battaglie sia stata vinta? Roberto: La proposta didicontiene in materia previdenziale alcuni punti per noi importanti che avevamo posto al tavolo di confronto con il Ministro Catalfo. Il risultato che ritengo più importante, frutto della costante iniziativa del sindacato, anche con delle cause legali vinte, è proprio la copertura contributiva piena per i part time verticali che superano il minimale retributivo. È una cosa di straordinaria importanza per quelle centinaia di migliaia di persone che, lavorando 6, 8, 10 mesi all’anno, ai ...