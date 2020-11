Rientro a scuola prima di Natale? Da Di Maio ai presidi | tutti d’accordo | è priorità Azzolina | “Siamo al lavoro per questo”

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 22 novembre 2020) Si potrà rientrare in aula il 4 dicembre o comunquedi? E' questa la domanda che in tanti si pongono in vista della scadenza del Dpcm il prossimo 3 dicembre. Da Diai, in tanti fanno sentire il bisogno di far tornare ail più presto possibile i ragazzi. L'articolo .