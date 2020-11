Riaperture di bar e ristoranti, orari prolungati dei negozi: le ipotesi per il nuovo Dpcm di dicembre (Di domenica 22 novembre 2020) Cosa succederà dopo il 3 dicembre, quando scadrà l'attuale Dpcm che ha stabilito le zone rosse, arancioni e gialle in Italia con le limitazioni negli spostamenti e le chiusure di bar e ristoranti? Il... Leggi su feedpress.me (Di domenica 22 novembre 2020) Cosa succederà dopo il 3, quando scadrà l'attualeche ha stabilito le zone rosse, arancioni e gialle in Italia con le limitazioni negli spostamenti e le chiusure di bar e? Il...

Claplaz : Una tabella che tutti quelli che scassano le palle con le riaperture dei bar, dei ristoranti, dei negozi e del bla… - RaiTre : RT @Cartabiancarai3: Tra nuove restrizioni locali, lievi segnali di miglioramento nella curva dei contagi e possibili riaperture di bar e r… - Cartabiancarai3 : Tra nuove restrizioni locali, lievi segnali di miglioramento nella curva dei contagi e possibili riaperture di bar… - cesare13100 : @franolivo2 @paolo_levi Buona fortuna...qui in Francia si è visto chiaramente che per ogni bar o ristorante che ris… - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Nuovo #Dpcm per #Natale: ecco cosa potrebbe cambiare dal 3 dicembre. Dal coprifuoco alle riaperture serali di bar e rist… -