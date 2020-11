Repubblica: per Natale tutta l’Italia sarà zona gialla (Di domenica 22 novembre 2020) Il piano per il Natale in tempo di Covid, ossessiona oramai tutti gli italiani che hanno bisogno di capire come potranno festeggiare, se qualcosa al momento c’è a festeggiare dato il bollettino quotidiano di guerra che arriva dagli ospedali con un quota decessi che è aumentata in questi ultimi giorni portandosi intorno alle 700 unità. La curva dei contagi sembra in via di appiattimento e proprio questa notizia sembrerebbe alla base di un cauto ottimismo trapelato dai Ministri della Salute, Roberto Speranza, e degli Affari regionali, Francesco Boccia. Il 3 dicembre scadranno le misure previste dal Dpcm e il Governo sta studiando come modificare le norme per permettere ai cittadini di trascorrere il Natale. Una delle ipotesi più probabili, secondo quanto riporta Repubblica è che dal 3 appunto tutta Italia ricada in ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 novembre 2020) Il piano per ilin tempo di Covid, ossessiona oramai tutti gli italiani che hanno bisogno di capire come potranno festeggiare, se qualcosa al momento c’è a festeggiare dato il bollettino quotidiano di guerra che arriva dagli ospedali con un quota decessi che è aumentata in questi ultimi giorni portandosi intorno alle 700 unità. La curva dei contagi sembra in via di appiattimento e proprio questa notizia sembrerebbe alla base di un cauto ottimismo trapelato dai Ministri della Salute, Roberto Speranza, e degli Affari regionali, Francesco Boccia. Il 3 dicembre scadranno le misure previste dal Dpcm e il Governo sta studiando come modificare le norme per permettere ai cittadini di trascorrere il. Una delle ipotesi più probabili, secondo quanto riportaè che dal 3 appuntoItalia ricada in ...

