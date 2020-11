Report Coronavirus nel mondo di Domenica 22 Novembre 2020 (Di domenica 22 novembre 2020) Il Coronavirus continua a correre nel mondo: ad oggi, Domenica 22 Novembre, si sono registrati oltre 55.624.562 di casi. Come ogni Domenica, vi pubblichiamo il nostro Report aggiornato. Località Casi totali Nuovi casi (1 giorno*) Nuovi casi (ultimi 60 giorni) Casi per 1 milione di persone Decessi Tutto il mondo 55.624.562 Nessun dato 7.154 1.338.100 Stati Uniti 12.172.069 171.980 36.935 255.753 India 9.095.806 45.209 6.685 133.227 Brasile 6.052.786 32.622 28.640 168.989 Francia 2.127.672 17.651 31.720 48.184 Russia 2.047.563 24.538 13.953 35.442 Spagna 1.556.730 0 33.051 42.619 Regno ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 22 novembre 2020) Ilcontinua a correre nel: ad oggi,22, si sono registrati oltre 55.624.562 di casi. Come ogni, vi pubblichiamo il nostroaggiornato. Località Casi totali Nuovi casi (1 giorno*) Nuovi casi (ultimi 60 giorni) Casi per 1 milione di persone Decessi Tutto il55.624.562 Nessun dato 7.154 1.338.100 Stati Uniti 12.172.069 171.980 36.935 255.753 India 9.095.806 45.209 6.685 133.227 Brasile 6.052.786 32.622 28.640 168.989 Francia 2.127.672 17.651 31.720 48.184 Russia 2.047.563 24.538 13.953 35.442 Spagna 1.556.730 0 33.051 42.619 Regno ...

