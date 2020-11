Regno Unito, Diversity Leaders Award del Ft: Chiesi Group nella top ten europea (Di domenica 22 novembre 2020) Chiesi Farmaceutici, gruppo farmaceutico internazionale focalizzato sulla ricerca, ha ricevuto per il secondo anno consecutivo il “Diversity Leaders Award” posizionandosi al 10° posto tra le 850 aziende europee prese in esame (solo due le aziende italiane ad occupare le prime dieci posizioni) e al 1° posto tra i datori di lavoro più inclusivi nel settore Farmaceutico e delle Biotecnologie. Tra le aziende italiane, il Gruppo si classifica 2° sulle 35 rientrate nel ranking. Lo ha reso noto il “Financial Times”, promotore del premio, in un articolo dedicato. L’obiettivo del riconoscimento è identificare e valorizzare le aziende leader in termini di politiche e azioni volte a sensibilizzare sul concetto di Diversità come valore imprescindibile. Il “Financial Times” promotore dell’Award, grazie alla ... Leggi su ildenaro (Di domenica 22 novembre 2020)Farmaceutici, gruppo farmaceutico internazionale focalizzato sulla ricerca, ha ricevuto per il secondo anno consecutivo il “” posizionandosi al 10° posto tra le 850 aziende europee prese in esame (solo due le aziende italiane ad occupare le prime dieci posizioni) e al 1° posto tra i datori di lavoro più inclusivi nel settore Farmaceutico e delle Biotecnologie. Tra le aziende italiane, il Gruppo si classifica 2° sulle 35 rientrate nel ranking. Lo ha reso noto il “Financial Times”, promotore del premio, in un articolo dedicato. L’obiettivo del riconoscimento è identificare e valorizzare le aziende leader in termini di politiche e azioni volte a sensibilizzare sul concetto di Diversità come valore imprescindibile. Il “Financial Times” promotore dell’, grazie alla ...

Tg3web : Il 10 dicembre, l'Agenzia americana che autorizza la distribuzione dei farmaci negli Stati Uniti valuterà la richie… - fattoquotidiano : Non solo Austria, mezza Europa in lockdown. Francia, Germania, Regno Unito, Spagna: la mappa delle chiusure (Scandi… - gbstoria : #accaddeoggi #22novembre 2004. Regno Unito. Lord Peter Mandelson è il primo commissario apertamente gay dell'Unione… - GiocareOra : Black Ops non può assumere il comando di Valhalla nel Regno Unito - Webradio63 : Brexit: Regno Unito e Canada concordano un accordo per mantenere il commercio secondo i termini dell'UE -

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito Regno Unito. Gender, le nuove linee guida del ministero dell'Istruzione contro stereotipi frettolosi Servizio Informazione Religiosa Atp Finals, Medvedev batte Nadal e sfida Thiem per il titolo

LONDRA (Regno Unito) - Sarà Daniil Medvedev, numero 4 del ranking mondiale, ad affrontare Dominic Thiem nella finale delle Atp Finals, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Londra per l'ultima volt ...

Nadal ko, Medvedev si giocherà le Atp Finals con Thiem

LONDRA (Regno Unito) - È Daniil Medvedev il secondo finalista delle Atp Finals, nell'ultima edizione londinese prima del "trasferimento" a Torino datato 2021. Il russo numero quattro al mondo ha battu ...

LONDRA (Regno Unito) - Sarà Daniil Medvedev, numero 4 del ranking mondiale, ad affrontare Dominic Thiem nella finale delle Atp Finals, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Londra per l'ultima volt ...LONDRA (Regno Unito) - È Daniil Medvedev il secondo finalista delle Atp Finals, nell'ultima edizione londinese prima del "trasferimento" a Torino datato 2021. Il russo numero quattro al mondo ha battu ...