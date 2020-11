Reale FI contro Mastella | “San Pio strapieno e lui elemosina accordi politici”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del consigliere comunale Antoniosull’attuale situazione: “Mentre impazza il covid, il San Pio esplode e si riapre Cerreto ma, dotato solo di qualche scatola dell’allegro chirurgo, il sindaco e i suoi non vanno oltre il regalare qualche delega sancendo di fatto un accordo con parte del Pd e l’re un endorsement di De Luca. Figlio. Un dettaglio quest’ultimo che ci fa essere, qualora ce ne fosse bisogno, orgogliosi della scelta di non svendere la storia e i valori di Forza Italia per diventare la claque costretta ad applaudire “ad usum delphini”.Questo in un momento in cui il San Pio ècon 113 pazienti covid ricoverati, ben oltre la sua capienza, mentre il contagio è ai massimi livelli, e mentre si annuncia la riapertura dell’ospedale di Cerreto ...