Rapito dalle escort per un debito di 3500 euro, cliente liberato dalla polizia e arrestato subito dopo (Di lunedì 23 novembre 2020) Era stato Rapito da cinque escort , che era solito frequentare ma con cui aveva contratto debiti per quasi 3500 euro . Un cliente 'scroccone', alla fine, è stato liberato dalla polizia dopo essere ... Leggi su leggo (Di lunedì 23 novembre 2020) Era statoda cinque, che era solito frequentare ma con cui aveva contratto debiti per quasi. Un'scroccone', alla fine, è statoessere ...

Era stato rapito da cinque escort, che era solito frequentare ma con cui aveva contratto debiti per quasi 3500 euro. Un cliente 'scroccone', alla fine, è stato liberato dalla ...

Era stato rapito da cinque escort, che era solito frequentare ma con cui aveva contratto debiti per quasi 3500 euro. Un cliente 'scroccone', alla fine, è stato liberato dalla ...