Ranieri | “Dobbiamo ritrovare un pò il filo conduttore Troppe disattenzioni”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 22 novembre 2020) In conferenza stampa, Claudio, tecnico della Sampdoria, ha commentato la sconfitta per 2-1 in rimonta contro il Bologna. Queste le parole del tecnico romano: “Nel primo tempo abbiamo fatto delle belle cose, ci sono state delle belle conclusioni. Il loro gol, frutto di una sfortunata autorete, a pochi secondi dall’intervallo, ha cambiato tutto. Peccato perchè la partita era iniziata bene, avevamo fatto anche delle altre buone cose. Ci eravamo salvati sull’unica occasione loro che hanno preso la traversa, abbiamo preso gol su un infortunio allo scadere del primo tempo. Peccato”. La mia espulsione: “Ho detto all’arbitro che stavano perdendo troppo tempo, che prendevano in giro noi, lui e il calcio. Evidentemente non mi ha capito, e pure non ci cono tifosi, non era difficile. Preoccupato? No. In una stagione ci stanno alti e bassi e bisogna lavorare. In questo ...