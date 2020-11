Raimondo Todaro al vetriolo sui social dopo la finale di Ballando | “Sciacquatevi la bocca”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 22 novembre 2020)è stato protagonista della puntata di Da Noi a Ruota Libera in onda oggi 22 novembre 2020 su Rai 1. Ma nella trasmissione di Francesca Fialdini ha voluto essere diplomatico, non rivelando che cosa non gli è proprio andato giù di questa edizione dicon le stelle. Ma finita la trasmissione, dove tra l’altro ha rivelato di aver avuto un incidente venerdì e di avere forse un piede rotto, è esploso suipunta il dito contro la giuria dicon le stelle, pubblicando in particolare un audio ma anche contro Paolo Conticini che non ha detto a suo dire, delle cose carine sul conto suo e di Elisa Isoardi. Ma andiamo per gradi e vediamo che cosa è successo.: IVAN ZAZZARONI NEL ...