“Questi mesi di pandemia attestano che la nostra politica non è in grado di impostare alcun argine alla crescita delle disparità" (Di domenica 22 novembre 2020) La situazione di crisi e disparità “si sta aggravando a tale punto che, se non agiremo in fretta per contrastare questi squilibri, ci troveremo di fronte a insanabili rotture della nostra convivenza civile. Sono stato a questo proposito sorpreso dalla posizione assunta dai sindacati nei confronti del pubblico impiego. Pur ritenendo che esso sia l’asse portante del Paese e pur ritenendo che i suoi livelli di remunerazione siano generalmente inferiori a quelli degli altri Stati europei, non possiamo negare che, nella tragedia in corso, i pubblici dipendenti siano relativamente più protetti e garantiti di tante altre categorie”. Così Romano Prodi in un editoriale sul Messaggero: “Questa necessaria ricucitura non può essere solo affidata alle forze di mercato. Il riequilibrio lo può preparare unicamente la politica. Di ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 22 novembre 2020) La situazione di crisi e“si sta aggravando a tale punto che, se non agiremo in fretta per contrastare questi squilibri, ci troveremo di fronte a insanabili rotture dellaconvivenza civile. Sono stato a questo proposito sorpreso dposizione assunta dai sindacati nei confronti del pubblico impiego. Pur ritenendo che esso sia l’asse portante del Paese e pur ritenendo che i suoi livelli di remunerazione siano generalmente inferiori a quelli degli altri Stati europei, non possiamo negare che, nella tragedia in corso, i pubblici dipendenti siano relativamente più protetti e garantiti di tante altre categorie”. Così Romano Prodi in un editoriale sul Messaggero: “Questa necessaria ricucitura non può essere solo affidata alle forze di mercato. Il riequilibrio lo può preparare unicamente la. Di ...

