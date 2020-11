Quella notte che ha inghiottito Khrystyna. La madre: «Se potesse mi chiamerebbe» (Di domenica 22 novembre 2020) Il giallo di Orentano, il punto sulle indagini sulla donna sparita dal primo novembre: per la famiglia in Ucraina è impossibile che si stia nascondendo Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 22 novembre 2020) Il giallo di Orentano, il punto sulle indagini sulla donna sparita dal primo novembre: per la famiglia in Ucraina è impossibile che si stia nascondendo

xwinterbvear : @dntcrymoonchild io ho fatto quello che potevo ma avevo scuola e quella notte avevo dormito davvero pochissimo (una… - sosbiglietti : Paolo Palumbo e Achille Lauro insieme nel singolo ‘Quella notte non cadrà’ - Ornella_200 : @frances56188770 @tusxojos Ma una notte de fuego nn si nega a nessuno, specie quando c’è una chimica forte come quella tra loro! - zjmwith1d : @ificvldfly E chi se le scorda le 6 di mattina di quella notte - spaceplumee_ : RT @noemi29223769: Dove si firma per avere nell’# solo la gente che sta di notte su twitter, anziché quella di giorno..che sono pesanti com… -